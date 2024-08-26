На ВДНХ пройдет Московский медиафестиваль

Московский медиафестиваль пройдет на ВДНХ с 31 августа по 1 сентября. Об этом сообщили в Департаменте СМИ и рекламы города Москвы, при поддержке которого состоится мероприятие.

Гостей ожидает образовательная и развлекательная программы с выступлениями 150 экспертов, 60 сессий, мастер-классы, интеллектуальные игры, а также вечерние события.

Дискуссионные панели и активности подготовят ведущие игроки медиарынка, среди которых VK, Т-банк, МТС, билайн, S7, Rambler&Co, а также российские телеканалы.

Московский медиафестиваль станет площадкой как для профессионального роста, так и для досуга всей семьей.

Организаторы отмечают, что фестиваль будет интересен взрослым и детям, профессионалам рынка и начинающим специалистам.

Руководитель Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Иван Шубин назвал столицу самым креативным городом страны.

Он отметил, что свыше 1 млн москвичей связаны с творческими профессиями, и наиболее востребованные из них относятся именно к медиаотрасли.

«Медиафестиваль — это первая попытка представить медиаиндустрию во всем ее многообразии: ТВ, радио, пресса, соцсети, книги, кино, музыка, реклама и многие другие», — заявил Шубин.

Благодаря такому разнообразию форматов можно будет убедиться в доступности медиатехнологий для людей разных возрастов и интересов, показать им возможности, которые открываются для получения информации или развития своего творческого потенциала, добавил глава департамента.

Площадка будет разделена на тематические зоны.

Образовательный блок фестиваля будет расположен в зоне «Обучение». Здесь пройдут лекции и дискуссии от экспертов индустрии. Здесь участников фестиваля будут ждать креативные продюсеры, ведущие шоу, главные редакторы, руководители лейблов.

В зоне «Развлечение» пройдут мастер-классы и активности, лекции и презентации, а также мероприятия для юных посетителей фестиваля.

Отдельным блоком фестиваля станет b2b-направление, в рамках которого пройдут профессиональные сессии, посвященные актуальным вопросам отрасли.

Медиахолдинг Rambler&Co выступает стратегическим партнером фестиваля.