В России хотят давать награду «ветеран военной журналистики»

В России подготовили законопроект, предусматривающий наделение военкоров особым статусом. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Подготовленный мной совместно с Союзом журналистов и Минцифры предусматривает особый статус для военкоров. Рабочее название — «Ветеран военной журналистики», — написал депутат.

Он отметил, что получившие такой статус, будут иметь все те же права и льготы, что и ветераны боевых действий, хотя и называться по-другому.

В сентябре Госдума получит официальный отзыв правительства на проект и дальше будет его обсуждение с участием самих военкоров, добавил Хинштейн.

До этого он сообщал, что соответствующая инициатива была проработана с Союзом журналистов России. По его словам, инициатива позволит охватить не только тех, кто находился непосредственно в горячих точках, но и тех, кто принимал участие в различных контртеррористических операциях, но именно в качестве журналиста.

Ранее Захарова назвала военкоров инфлюэнсерами.