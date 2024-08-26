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В России хотят давать награду «ветеран военной журналистики»

Хинштейн заявил о подготовке проекта об особом статусе для военкоров

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

В России подготовили законопроект, предусматривающий наделение военкоров особым статусом. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Подготовленный мной совместно с Союзом журналистов и Минцифры предусматривает особый статус для военкоров. Рабочее название — «Ветеран военной журналистики», — написал депутат.

Он отметил, что получившие такой статус, будут иметь все те же права и льготы, что и ветераны боевых действий, хотя и называться по-другому.

В сентябре Госдума получит официальный отзыв правительства на проект и дальше будет его обсуждение с участием самих военкоров, добавил Хинштейн.

До этого он сообщал, что соответствующая инициатива была проработана с Союзом журналистов России. По его словам, инициатива позволит охватить не только тех, кто находился непосредственно в горячих точках, но и тех, кто принимал участие в различных контртеррористических операциях, но именно в качестве журналиста.

Ранее Захарова назвала военкоров инфлюэнсерами.

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