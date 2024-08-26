Эксперты раскрыли, на дизайнеров какого профиля в России резко вырос спрос

Среди самых востребованных профессий в России оказались промышленные дизайнеры – по данным на июль, за год количество вакансий для них выросло на 105,9%. Вакансий веб-дизайнеров стало больше на 79,5%, передает RT результаты исследования «Работы.ру».

Прирост вакансий для дизайнеров печатной продукции составил 16,7%. Специалисты сервиса объяснили это тем, что число цифровых продуктов все время растет, как и конкуренция, из-за чего изменилась роль представителей дизайнерской профессии. Умение решать бизнес-задачи – это главное их преимущество на современном рынке труда, отмечают эксперты.

Популярностью у работодателей пользуются сотрудники, которые обладают умением анализировать потребности пользователей и внедрять это в работу. Также им полезно владеть техническим дизайном, версткой, уметь обучаться и развивать навыки в других, смежных направлениях.

До этого исследователи также выяснили, что больше всех зарабатывают продуктовые дизайнеры – в среднем по 15- тыс. рублей. НА втором месте – UX/UI-дизайнеры со средней зарплатой в 110 тыс. рублей и дизайнеры интерфейсов, арт-директоры и дизайнеры игр, которые получают по 100 тыс. рублей.

Ранее стало известно, в каком возрасте россияне чаще решаются на смену профессии.