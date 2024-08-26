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В Роспотребнадзоре оценили риск распространения оспы обезьян в РФ

Роспотребнадзор: риск распространения оспы обезьян в Евразийском регионе низкий

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Reuters

На текущий момент риск распространения оспы обезьян на территории Евразийского региона низкий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что совет главных санитарных врачей Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пришел к подобному выводу по итогам исследования. Его результаты показали, что шансы распространения заболевания низки на территории стран — членов ЕАЭС, в Таджикистане и Узбекистане.

«Участники обсудили принимаемые противоэпидемические мероприятия. Все страны Евразийского региона усилили меры санитарно-карантинного контроля на границе», — говорится в сообщении.

До этого агентство AFP со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) сообщило, что оспа обезьян не станет новым коронавирусом и не потребует карантина. Также нет необходимости в массовой вакцинации.

Позже генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что на борьбу с оспой обезьян необходимо выделить $135 млн в течение полугода.

Ранее ц Центре имени Гамалеи оценили эффективность вакцины от оспы обезьян.

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