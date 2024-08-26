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Мужчина с «самым маленьким пенисом в мире» пожаловался на свою интимную жизнь

LADBible: американец с пенисом длиной 2,5 см пожаловался на интимную жизнь

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whutzhisphaze/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Житель США с «самым маленьким пенисом в мире» пожаловался на свою интимную жизнь, пишет LADBible. По его словам, из-за этой особенности ему трудно знакомиться с женщинами.

Майкл Филлипс из США утверждает, что у него самый маленький в мире пенис. Именно по этой причине, говорит он, его интимная жизнь полностью разрушена. Американец в течение многих лет пытался построить отношения с женщинами, но после многочисленных неудачных попыток решил обратиться к врачу за помощью.

Однако 36-летний Майкл говорит, что перед тем, как сделать операцию по увеличению пениса, он планирует подать заявку в Книгу рекордов Гиннесcа, чтобы там утвердили размер его органа и зафиксировали такой антирекорд.

Филлипс добавил, что длина его пениса около 2,5 см.

«Я обратился к врачу около четырех или пяти месяцев назад с опасениями по поводу размера своего пениса. Мне сообщили, что существует состояние, называемое микропенисом», — добавил мужчина.

Майкл надеется, что благодаря современной медицине он сможет решить свою проблему и встретить свою любовь.

Ранее в Индии мужчина обнаружил после операции, что ему ампутировали пенис.

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