Врач объяснила, из-за чего может ухудшаться память

Недостаток гормонов щитовидной железы, а также половых гормонов, резко ухудшает память. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

«Для работы клеток головного мозга важны все обменные процессы. Поэтому нормальный уровень глюкозы, холестерина, витаминов группы В, фолиевой кислоты, креатинина, мочевины, железа очень важен для нормальной памяти», — отметила Чудинская.

Она подчеркнула, что залог хорошей памяти — правильный рацион, содержащий все необходимые витамины, белки и жирные кислоты. Кроме того, по ее словам, для мозга крайне важен здоровый сон не менее семи-восьми часов в сутки.

Врач-эндокринолог Анна Солдатенкова до этого предупреждала, что алкоголь в определенных дозах может привести к развитию старческого слабоумия у пожилых людей.

По словам специалиста, употребление спиртного в старости может привести к ухудшению мыслительных процессов, памяти, концентрации. Также горячительные напитки способны значительно увеличить риск деменции. Кроме того, отметила Солдатенкова, алкоголь оказывает негативное влияние на хронические заболевания, в том числе, диабета, гипертонии, сердечно-сосудистых болезней.

Ранее врач назвала грибы, которые улучшают психическое здоровье.