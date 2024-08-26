Банда детей в Бурятии избила мальчика и обсыпала его песком из-за бутылки

В Бурятии группа детей напала на мальчика, избила его и обсыпала песком. Об этом сообщает АТВ.

По информации издания, мать ребенка рассказала, что инцидент произошел 25 августа на площадке, расположенной на Комсомольской улице. Группа мальчиков напала на ее восьмилетнего сына — хулиганы пинали его ногами по голове, животу и ногам, а также били руками и обсыпали песком. Отмечается, что издевательства закончились, когда очевидица пригрозила детям вызовом полиции.

В МВД России по региону сообщили, что, согласно предварительным данным, между четырьмя мальчиками в возрасте от семи до девяти лет произошла ссора из-за бутылки с водой — все закончилось дракой. Отмечается, что никто из малолетних и их родителей не состоит на учете в ПДН. Детали и обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее в Челябинской области пьяная компания избила несовершеннолетнего.