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Россиянка распылила перцовый баллончик в хозяина щенка, который якобы испугал ее ребенка

В Петербурге женщина распылила перцовку в хозяина щенка, который испугал ее сына

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Черный список Питер | Санкт-Петербург/VK

В Петербурге женщина распылила перцовый газ на пляже, потому что ее сына испугали. Видео от свидетеля происшествия было опубликовано накануне вечером в группе «Черный список Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в минувшие выходные на одном из петербургских пляжей. Отдыхающие говорят, что мужчина привел туда щенка французского бульдога, который стал бегать за маленьким мальчиком, но тот не понял, что с ним хотят поиграть, испугался и начал кричать.

После этого, по словам очевидцев, мать ребенка напала на владельца активной собаки с кулаками, а затем применила перцовый баллончик. Чем закончился конфликт, не сообщается.

В комментариях под публикацией большинство пользователей осудили поведение женщины, назвав ее «больной», но нашлись и те, кто указал на вину владельца бульдога, взявшего питомца на общественный пляж.

Ранее пьяный мужчина на пляже пытался отобрать у девочки собаку и показал детям гениталии.

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