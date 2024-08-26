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Пляжи Ялты закрыли для купания из-за шторма

Мэр Ялты Павленко: купание на пляжах запрещено из-за шторма

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В Крыму пляжи Ялты закрыты для купания из-за шторма. Об этом в своем Telegram-канале написала мэр города Янина Павленко.

По словам мэра, в настоящее время волнение моря на пляжах Ялтинского региона составляет три балла по шкале Бофорта и продолжает расти. В связи с этим купание и выход на гидротехнические сооружения запрещены.

Всем службам спасения рекомендовано поднять на мачтах пляжей красные флаги (сигнал «купание запрещено»), не допускать посетителей к воде, обращать особое внимание на безопасность детей.

В случае ЧП необходимо звонить по телефонам 101 или 112.

25 августа в Крыму сотрудники МЧС помогли добраться до берега женщине и ребенку на сапборде. Инцидент произошел в Евпатории. Женщина с девочкой отправились на водную прогулку, но не смогли справиться с ветром и волнами, их отнесло от набережной. В этот момент их заметили спасатели, патрулировавшие акваторию. К ним выслали катер и доставили на берег, медицинская помощь не понадобилась.

Ранее сообщалось, что в горно-лесной местности Крыма разгорелся крупный пожар.

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