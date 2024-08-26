Следственный комитет расследует атаку ВСУ на дом в Саратове

Следователи Следственного комитета России будут расследовать атаки украинской армии на российские регионы, в том числе на Саратов, где беспилотник врезался в многоэтажный дом. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, в Кировском районе Донецка при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ пострадал мужчина, а в Белгородской области ранения получили два мирных жителя в результате атаки украинских FPV-дронов на движущийся по дороге легковой автомобиль.

СК установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений, добавили там.

Утром 26 августа губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что силы ПВО сбили украинские беспилотники над городами Саратов и Энгельс, их обломки попали в жилые дома. Позднее чиновник уточнил, что БПЛА влетел в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате чего пострадали несколько человек.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.