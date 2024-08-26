Глава Омской области подтвердил факт пожара на нефтезаводе

На Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошел пожар, в настоящее время его тушат спасатели. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«В связи с инцидентом на нефтезаводе сообщаю, что ситуация находится под контролем. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют пожар», — сообщил глава региона.

По его словам, данных о причинах случившегося и пострадавших в результате пожара пока нет.

Днем 26 августа жители Омска сообщили о сильном взрыве в городе. Отмечается, что его слышали в Амуре, Нефтяниках и на Левобережье. Очевидцы утверждали, что взрыв произошел в районе Нефтяники.

До этого сообщалось о пожарах в Воронежской области, которые начались после атаки украинских беспилотников. Параллельно начали детонировать взрывоопасные объекты. На ликвидацию возгораний ушел день.

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