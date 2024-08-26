Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвича задержали после знакомства с девушкой на крыльце участка полиции

В Москве мужчину задержали на крыльце полиции после оскорбления правоохранителей

close
100%
Global Look Press

В Москве 29-летнего мужчину задержали прямо на крыльце полицейского участка. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в центре столицы. Мужчина покинул полицейский участок — его отпустили после задержания на Тверской улице, где он нецензурно выражался и сопротивлялся правоохранителям — и на крыльце отделения познакомился с девушкой, которой пожаловался на работу полиции. Нелестные высказывания о стражах правопорядка случайно услышал сотрудник отделения, который стоял рядом. Так что нарушителя тут же задержали повторно и составили на него административный протокол о мелком хулиганстве и отправили его под арест на 15 суток.

По информации издания, задержанный учился в духовной семинарии и служил в церкви. Мужчина уже не первый раз оказывается в поле зрения правоохранителей: в 2022 году он, двигаясь на самокате, наехал на пешехода, а потом сломал ему нос.

Ранее житель Курганской области оказался на скамье подсудимых из-за оскорбления главы округа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами