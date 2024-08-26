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Жителям Подмосковья рассказали, где искать благородные грибы

Биолог Игнатенко: в Подмосковье пик грибного сезона, много благородных грибов

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F. Hecke/Global Look Press

В Московской области в самом разгаре грибной сезон. Грибы уже вовсю собирают, в том числе благородные – белые, подберезовики и подосиновики, рассказала биолог Мария Игнатенко. В беседе с 360.ru она рассказала о лучших местах для «тихой охоты».

Август и сентябрь эксперт назвала пиком грибного сезона, когда вырастают белые грибы, подосиновики, подберезовики, моховики, лисички и опята. В октябре к ним добавятся шампиньоны, рыжики, а в ноябре – вешенки.

Жителям региона биолог посоветовала искать грибы в лесах района Истры – здесь много опят, подосиновиков и белых грибов.

«Местные грибники по несколько раз в неделю возвращаются домой с полными корзинками», — подчеркнула Игнатенко.

Также она посоветовала поискать грибы в рощах Ногинска, особенно по берегам Клязьмы и Черноголовки, в лесах на границе с Владимирской областью, рядом с Чеховом и под Можайском. Кроме того, много грибов можно собрать в густых лесах, которые находятся к северо-востоку и югу от Нахабина.

«Если отправиться туда, с местными не придется сражаться за «улов». Знатоки «тихой охоты» собирают здесь те же опята», — заключила биолог.

Россиянам ранее рассказали о пользе лисичек и белых грибов.

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