Мэр Белгорода рассказал о восстановлении города после атак ВСУ

За прошедшую неделю в Белгороде отремонтировали 394 жилых объекта, которые пострадали от атак украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Валентин Демидов.

«Как и планировали, за прошедшую неделю восстановили 394 жилых объекта. В работе — 811 квартир и домов», — отчитался градоначальник.

По словам Демидова, в течение текущей недели власти собираются отремонтировать 404 жилых объекта. Остальные планируют восстановить до 24 сентября. При этом ремонт частных домов с разрушенными конструктивами может продлиться до 15 октября.

Помимо этого, белгородские власти подготовили документы на выплату компенсаций 108 автовладельцам.

Накануне дроны ВСУ атаковали легковое авто на трассе Красная Яруга — Вязовое. В результате пострадали мужчина и 17-летняя девочка. Их госпитализировали с минно-взрывными травмами, сотрясением головного мозга и различными осколочными ранениями.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на белгородское село Ракитное.