В Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии ликвидировали открытое горение

В Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии около Домбая ликвидировали открытое горение. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«Огнеборцам и авиации удалось ликвидировать открытое горение в районе пожара в Гоначхирском ущелье Карачаево-Черкесии», — проинформировали в ведомстве.

В министерстве отметили, что за два дня вертолет Ка-32 МЧС РФ сбросил 440 тонн воды. На месте пожара работает наземная группировка в составе 90 специалистов и 20 единиц техники.

24 августа сотрудники МЧС России локализовали крупный лесной пожар в Гоначхирском ущелье.

До этого в МЧС сообщили, что спасатели эвакуировали 236 человек из лесного пожара в курортном поселке Домбай в Гоначхирском ущелье. Всех людей вывезли в безопасное место. В поселке Домбай был развернут пункт временного размещения.

По информации ведомства, в Гоначхирском ущелье огонь охватил 15 га. Пожарные не допустили распространения пламени в направлении Домбая.

Ранее в национальном парке «Крымский» произошел пожар.