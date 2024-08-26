«Заместо лица подошва»: в Миассе пьяная компания избила заступившегося за девушку подростка

В Миассе Челябинской области пьяная компания из пятерых человек 19 августа напала на 17-летнего подростка, который заступился за девушку. Мать пострадавшего Анна рассказала «Газете.Ru», что ее сын сейчас находится в больнице — у него сотрясение и множественные гематомы.

«Ребенок ждал такси, заступился за девушку, к которой приставала группа пьяных лиц. Потом завязалась драка — двое взрослых парней начали его сильно избивать. Их было пять человек, и двое его просто напросто уматывали. Он в больнице: сильное сотрясение, ноги отбитые, одна сторона сильно болит, колено содранное, шея болит, гематома на голове, глаза с подтеками кровяными. Ребенок на капельницах, уколы ставят, антибиотики, таблетки дают разжижающие, потому что в глазах все полностью в подтеках. КТ (компьютерная томография. — «Газета.Ru») показало, что нет никаких трещин, все черепные косточки целые. Помогло то, что кто-то из тех, кто за него вступился, стрелял из травмата. Сейчас полиция говорит, что не было никаких выстрелов, хотя у меня сестра по интерсвязи [посмотрела] камеры, даже там видно невооруженным взглядом, что есть вспышки. Сейчас еще с нескольких точек изымается видео», — сказала Анна.

Женщина отметила, что сын находится в шоке, а первые несколько дней из-за боли он не мог даже говорить.

«Завтра будет неделя, как ребенок лежит в больнице. У него шоковое состояние. Это первый раз у нас с мальчиком случилось, у нас воспитанный ребенок. Он перепугался. Он давным-давно занимался боксом, это его еще и спасло, что он мог отмахаться. Но отмахивался, видимо, плохо, исходя из того, что у него на лице», — добавила она.

Анна подчеркнула, что больница передала данные о происшествии в полицию, а через два дня женщина написала дополнительное заявление, однако правоохранители так с ней и не связались.

«Во вторник больница автоматом дала в полицию зафиксированное происшествие, потому что ребенок несовершеннолетний, у него заместо лица как будто подошва. Я прилетела из командировки в среду, в четверг утром я подала дополнительное заявление в полицию. Вечером приехала, хотела узнать, кто будет вести дело моего ребенка. Время уже было около четырех дня, дело лежало у дежурного на столе, его еще никто не забрал. Уже была пятница, суббота, воскресенье — никто не звонил. Сегодня уже время 12 дня — до сих пор не поступило никакого звонка, никто меня не опрашивает. Единственное, приезжали из ПДН к ребенку и из полиции опрос делали его. Никто никого не задержал, никто никого еще не искал», — посетовала она.

По словам Анны, ее семья вынуждена самостоятельно собирать информацию и произошедшем, однако поиск очевидцев в соцсетях не дал результатов — люди боятся, что их «затаскают».

«Созванивались с мальчиком, который доводил нашего сына до дома. Он категорически отказался выходить на связь, вообще общаться, нашел тысячу и одну отговорку, чтобы избежать встречи. Нашли машину, которая отвозила двоих ребят из этой компании до общежития, может быть, нам это что-то даст. И то — это было найдено своими силами, не полицией. Может быть, они ищут, что-то и делают, но меня еще в курс дела никто не поставил», — уточнила она.

Ранее жительница Уфы рассказала, как ее сына избили банкой пива.