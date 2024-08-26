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Синоптик назвал самый жаркий день августа в Москве

Синоптик Леус: 26 августа станет самым жарким днем августа для Москвы

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Понедельник, 26 августа, станет самым жарким днем месяца для Москвы. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня синоптическую ситуацию в столице продолжит формировать антициклон. Он сохранит погоду малооблачной и сухой, что поможет солнечным лучам активно прогревать воздушные массы, и столбики термометров вплотную приблизятся к 30-градусным отметкам, а местами и перешагнут их», — сказал специалист.

Леус добавил, что 26 августа москвичей ожидает от +28°C до +30°C. При этом в Подмосковье столбики термометров поднимутся до отметки +26°C...+31°C. Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-восточный. Его скорость составит 2-7 м/с.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в выходные в Москву вернется купальный сезон. По его словам, в это время температура воды в водоемах составит +21-22°C.

22 августа метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в середине сентября в столичном регионе ожидается приход бабьего лета – теплой, солнечной и сухой погоды. Ориентировочно ожидать ее нужно с середины месяца, однако перед ней будет период осенней пасмурной погоды.

Ранее москвичам рассказали о погоде в День знаний.

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