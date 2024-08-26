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В Турции прокомментировали проект по снятию отпечатков пальцев у иностранцев

TÜRSAB: у россиян не будет проблем в Турции из-за мер по отпечаткам пальцев

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Depositphotos

Ассоциация туристических агентств Турции (TÜRSAB) рассчитывает, что запуск проекта по снятию отпечатков пальцев у иностранных граждан не создаст проблем российским туристам. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава ассоциации Фируз Баглыкая.

По его словам, в TÜRSAB ожидают, что система, которая начнет действовать с завершением процессов электронной интеграции в течение нескольких лет, будет внедрена таким образом, чтобы не забирать слишком много времени у иностранцев при въезде в Турцию на границах. В этом отношении у туристов из России нет причин для беспокойства, заметил Баглыкая.

14 августа газета Sabah, ссылаясь на главу турецкого МВД Али Ерликая, писала, что Турция готовится организовать проект, который позволит снимать отпечатки пальцев у въезжающих в страну граждан.

В посольстве России позднее выразили надежду на то, что нововведение не коснется туристов, в том числе российских.

Ранее посольство России сообщило о сложной ситуации с переводами в Турцию.

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