В Госдуме напомнили о незаконности обязательных сборов на школьные нужды

Часто от школьников требуют приносить сменку, носить школьную форму, посещать физкультуру, а за неисполнение их выгоняют с уроков. О том, чего не имеют права делать школы, «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

По его словам, существует несколько распространенных ситуаций.

«Первое — за отсутствие сменной обуви можно сделать только замечание или выговор. Второе — за пропуск занятий по семейным обстоятельствам учитель не может требовать справку от врача за пропущенный день по семейным причинам. Справка нужна только в случае болезни», — объяснил он.

Третье — сбор денег на школьные нужды.

«Школа обязана обеспечивать безопасность, инвентарь, учебники и уборку. Плата возможна только за дополнительные услуги по желанию родителей», — подчеркнул депутат.

Четвертое: участие в олимпиадах и конкурсах допустимо только на добровольной основе.

«Пятое — запрос в туалет на уроке. Учитель нарушает закон, если не отпускает в туалет, предлагая дождаться перемены. Ребенок имеет право выйти в туалет, независимо от разрешения учителя», — добавил Чаплин.

Шестое — запрет на использование смартфонов действует только в учебное время. На переменах звонки разрешены.

«Седьмое — опоздания на занятия. Оценки ставятся исключительно за знания по предмету, а не за опоздания. За опоздание может быть беседа или замечание, но не отказ в доступе к занятиям. Кроме того, дети имеют право на смешанные формы обучения, совмещая семейное и обычное обучение. Проверьте, наверняка ли вы и ваши дети знаете о своих правах в образовательном учреждении», — пояснил Чаплин.

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