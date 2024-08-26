Россиянам назвали напиток, который замедляет старение и снижает холестерин

Гречишный чай – это напиток, который делают из семян гречихи татарской. Он обладает массой полезных свойств, в том числе снижает уровень сахара и холестерина в крови, а также замедляет старение, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

В гречишном чае содержится витамин B. Этот напиток укрепляет иммунную систему, нормализует артериальное давление и налаживает работу системы кровообращения и нервной системы. Он также помогает укрепить сосуды, в том числе снижая развитие варикоза и атеросклероза.

За счет высокого содержания рутина гречишный чай помогает справиться с отечностью, а благодаря D-хиро-инозитолу – повышает чувствительность организма к инсулину. Также этот напиток участвует в активации выработки коллагена, благодаря чему замедляет старение.

Эксперты также подчеркивают, что гречишный чай после еды помогает предотвратить переедание. Его также рекомендуют пить при выпадении волос. Беременным женщинам он помогает справиться с симптомами токсикоза.

Однако специалисты предупреждают, что гречишный чай противопоказан при повышенной свертываемости крови, обострении заболеваний ЖКТ. Перед употреблением напитка лучше проконсультироваться с врачом.

Напомним, врачи также рассказали, что в гречишном чае содержатся природные антиоксиданты, которые обладают способностью бороться со свободными радикалами, снижают риск развития воспалительных процессов и аллергических реакций и препятствуют формированию злокачественных клеток, которые со временем могут образовать раковую опухоль.

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