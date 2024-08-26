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В Петербурге женщина сожгла пять машин по указанию мошенников

Mash: в Петербурге женщина сожгла пять автомобилей и попала на видео

В Петербурге полицейские задержали серийную поджигательницу автомобилей, женщина действовала по указанию телефонных мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Злоумышленница сожгла пять машин в нескольких районах города, женщину задержали в момент очередного поджога в Красногвардейском районе. В отделении полиции она призналась, что также сожгла еще три автомобиля.

Выяснилось, что подозреваемая действовала по указанию мошенников, которые сначала запугали ее и вынудили оформить несколько кредитов в банках на сумму более 1,7 млн рублей, а затем заставили совершить поджоги.

Возбуждено два уголовных дела, по одному из них поджигательница проходит как потерпевшая, по второму, подозревается в умышленном уничтожении чужого имущества. Сумма нанесенного женщиной ущерба устанавливается.

До этого сообщалось, что в Ростове-на-Дону женщину задержали по подозрению в поджогах трех торговых центров по указанию мошенников. Фигурантка рассказала, что с ней связался неизвестный, который убедил ее оформить кредит и перевести средства на «безопасный счет». Позже мошенник проинструктировал ее устроить поджоги.

Ранее россиянка продала жилье и сожгла документы из-за мошенников.

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