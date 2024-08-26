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В Миассе ребенок гонялся за девочкой с ножом в руках

В Челябинской области ребенок с ножом гонялся за девочкой

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Интерсвязь. Умный город/Гузель Мухамадиева/Инцидент Миасс/VK

В Миассе мальчик с ножом в руках гонялся за девочкой во дворе жилого дома, опасные игры детей остановил прохожий. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел во дворах жилых домов на Орловской улице и попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах ролика, опубликованного в сети, группа детей обсуждала что-то на детской площадке, в руках одного из мальчиков оказался нож, ребенок погнался за девочкой с холодным оружием в руках.

Опасные игры прервал проезжавший мимо автомобилист, мужчина сделал мальчику замечание, а девочку попросил пойти домой. По факту произошедшего проводится проверка, в обстоятельствах инцидента будут разбираться сотрудники ПДН, личность мальчика устанавливается.

До этого сообщалось, что в Ленобласти десятилетний мальчик получил нож в спину во время игры с братом. Инцидент произошел на дачном участке в поселке Первомайский. Два брата играли с ножами и в какой-то момент одному из них в спину вонзилась одна из опасных «игрушек».
Пострадавшего мальчика с колото-резаной раной спины доставили в медицинское учреждение. Врачи оказали ребенку всю необходимую помощь, сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее россиянин напал с битой на людей на детской площадке.

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