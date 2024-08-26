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В Энгельсе подросток схватился за оголенный провод на крыше гаража и получил удар током

В Саратовской области ребенка ударило током на крыше гаража

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Прокуратура Саратовской области

В Саратовской области устанавливаются обстоятельства травмирования школьника, мальчика ударило током на крыше гаража, спасти его не смогли. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел на территории гаражного кооператива «Мотор», группа детей играла на крышах гаражей. По данным местных СМИ, в какой-то момент 11-летний мальчик забрался на постройку и схватился за оголенный провод под напряжением.

Ребенок получил удар током, спасти его не удалось. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

До этого сообщалось, что в Богучанском районе Красноярского края школьник получил удар током в 10 тысяч вольт, когда пытался украсть медные провода на электроподстанции. Двое приятелей 13 и 17 лет проникли на территорию трансформаторной электроподстанции. Подростки намеревались украсть медные провода, младший из них перелез через ограждение, схватился руками за токопроводники, находящиеся под напряжением в 10 тысяч вольт. Спасти пострадавшего не удалось. Известно, что трансформаторная электроподстанция обслуживается ПАО «Россети Сибири» — «Красноярскэнерго».

Ранее в Липецкой области школьника ударило током во время рыбалки.

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