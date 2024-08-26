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Врач перечислила опасные для здоровья сердца привычки

Кардиолог Серова: нездоровый рацион и хронический стресс опасны для сердца

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Shutterstock

Чрезмерное употребление соли, также как и фастфуда и консервов, вредит здоровью сердца и может спровоцировать развитие гипертонии и инсультов. Об этом заявила кардиолог Мария Серова, пишет aif.ru.

Специалист посоветовала отказаться от привычки досаливать блюда. К проблемам также может привести малоподвижный образ жизни, чрезмерное употребление алкоголя и курение. Более того, нужно стараться избегать постоянного стресса.

До этого кардиолог Алексей Утин рассказал о необычном симптоме, который может свидетельствовать о серьезном заболевании. Пульсация в животе у людей старше 60 лет, особенно у курящих или страдающих гипертонией, может быть связана с аневризмой брюшной аорты.

Специалист также рассказывал, что три минуты упражнений вечером могут увеличить длительность сна.

Ранее врач рассказал, как избежать инфаркта людям младше 40 лет.

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