Названы регионы, где ожидаются сильные дожди

Интенсивные осадки синоптики прогнозируют в Северо-Кавказском, Сибирском и Южного федеральном округах в начале текущей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Несмотря на жаркую погоду, по-настоящему сильные, интенсивные осадки <…> ожидаются <…> в ближайшие дни», — сказал он.

По словам Вильфанда, причиной ливней станет «прохождение фронтальных разделов». Дожди пройдут в Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях, в Хакасии и Алтайском крае, Туве и под Красноярском. Там ожидается град и ветер до

22 м/с.

Накануне в Сочи продлили штормовое предупреждение. На территории города-курорта Сочи и ФТ Сириус ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 15-17 м/с. Также в местной администрации предупредили, что на реках возможны резкие подъемы уровня воды. При этом в горном кластере вырастет вероятность схода селей, над морем — опасность формирования смерчей.

Ранее Яна Рудковская показала результаты «страшного смерча» в Сочи.