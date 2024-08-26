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Сыгравший капитана Кирка в «Звездном пути» актер поддержал арест Дурова

Шетнер, сыгравший капитана Кирка в «Звездном пути», поддержал арест Дурова

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Paramount Pictures

Канадский актер Уильям Шетнер, исполнитель роли капитана Джеймса Кирка в сериалах «Звездный путь», поддержал задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом артист написал актер в соцсети X.

«Во Франции арестовали гендиректора Telegram за неспособность вести модерацию платформы. Хорошо», — отметил Шетнер.

По его мнению, сотрудники Telegram «ничего не делают», чтобы предотвратить мошенничество и аферы.

Шетнер обратил внимание, что уже «устал от мошенников», которые используют эту платформу, чтобы выдавать себя за меня», - написал актер в соцсети X.

Следующим после основателя Telegram Павла Дурова заткнуть рот могут владельцу сети X Илону Маску. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал вице-премьер, глава министерства транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини.

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Ранее Медведев призвал Макрона покинуть Францию, пока за ним не пришла «армия Дурова».

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Арест Павла Дурова во Франции
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