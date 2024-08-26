Арест Дурова сочли вписывающимся в схему онлайн-контроля спецслужб

Дело об аресте основателя мессенджера Telegram Павла Дурова вписывается в схему тотального контроля со стороны западных спецслужб. Об этом заявил греческий политик, бывший первый замминистра национальной обороны Греции, первый замгенсека международной ассоциации «Друзья Крыма» Костас Исихос, передает ТАСС.

«Попытки <…> контролировать все социальные сети <…>, переписку пользователей, программы для дешифрования не являются чем-то новым», — сказал Исихос.

Он напомнил о судьбе разоблачившего тотальную слежку американских спецслужб экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Исихос подчеркнул, что западные спецслужбы стремятся к глобальному онлайн-доминированию. Особенно это касается приложений, в которых миллионы пользователей.

Следующим после основателя Telegram Павла Дурова заткнуть рот могут владельцу сети X Илону Маску. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал вице-премьер, глава министерства транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини.

Ранее Медведев призвал Макрона покинуть Францию, пока за ним не пришла «армия Дурова».