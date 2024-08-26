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Суд продлил содержание под стражей Павла Дурова

AFP: суд продлил содержание под стражей Павла Дурова

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Global Look Press

Основателю Telegram Павлу Дурову, задержанному во Франции, вечером в воскресенье продлили срок содержания под стражей. Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что судья-следователь, который вел дело о задержании Дурова, продлил его содержание под стражей после вечера воскресенья. Первоначальный период задержания для допроса во Франции может длиться максимум 96 часов.

После того, как срок содержания закончится, суд может освободить Дурова или же выдвинуть против него обвинения.

24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже арестовали Дурова. Основная претензия властей Франции к Telegram и предпринимателю — зашифрованные сообщения в мессенджере. Основателю Telegram грозит до 20 лет тюрьмы.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия направила Франции ноту с требованием предоставления доступа к Дурову.

Ранее были названы возможные причины ареста Дурова.

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