Россияне рассказали, почему нужно сократить испытательный срок

Каждый пятый — 20% — опрошенный россиянин рассказал, что его испытательный срок на текущем месте работы длился до месяца. У большинства респондентов (60%) его прохождение занимало от 1 до 3 месяцев, у 3% — от 3 до 6 месяцев. Это показало исследование сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Всего 1% отметили более полугода. 4% в настоящий момент проходят испытательный срок. 11% участников исследования в варианте «Другое» чаще всего говорили об его отсутствии.

При этом 55% опрошенных хотели бы сокращения испытательного срока.

Среди тех, кто хотел бы сокращения испытательного срока, каждый десятый россиянин (10%) против испытательного срока. 9% думают, что одной недели будет достаточно, 14% хватит 2-3 недель, 10% — 3-4 недель. 19% респондентов уверены, что испытательный срок должен длиться от месяца до двух. Каждый третий участник исследования (33%) считает, что его длительность зависит от должности.

49% респондентов солидарны в том, что испытательный срок — это неопределенность, и хотелось бы быстрее услышать окончательное решение. 48% уверены в том, что не нужно так много времени, чтобы понять, подходит ли сотрудник.

43% участников исследования отметили, что иногда на время испытательного срока зарплата ниже, поэтому хочется быстрее начать получать обещанные деньги. По мнению 22% опрошенных, сокращение позволит новым сотрудникам быстрее адаптироваться на новом месте. 19% проголосовали за ускорение принятия решения работодателями, а 10% — за положительное влияние на бренд компании.

Ранее эксперт рассказал, на что готовы компании, чтобы привлечь и удержать сотрудников в 2024 году.