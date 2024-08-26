Россиянам дали советы, как сохранить здоровье зубов в пожилом возрасте

C возрастом в организме происходят изменения, которые затрагивают в том числе зубы и зубочелюстную систему. О том, как сохранить здоровье зубов в пожилом возрасте, «Газета.Ru» рассказала стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология» Виктория Чередниченко.

Она отметила, что изменения, в частности, происходят в костной ткани. При этом, по данным статистики из разных источников, у женщин потеря костной ткани на 15-20% выше, чем у мужчин. Это связано с тем, что рост костной ткани у женщин завершается раньше и разрушение происходит быстрее.

«Потеря костной ткани отражается и на зубочелюстной системе — происходит потеря альвеолярных отростков. Изменения происходят и в тканях в пародонта. Сосуды становятся более слабыми, снижается питание тканей кислородом», — объяснила она.

Также изменяется состав слюны, ее количество, что снижает защитные функции. Строение эмали также подвергается изменениям, что приводит к повышенному стиранию — она становится более тонкой, вследствие чего возникает повышенная чувствительность зубов, снижается устойчивость к кариесу», — отметила врач.

«В связи с этими изменениями с возрастом требования к уходу за зубами становятся более строгими. Повышенная стираемость зубов, заболевания десен, потеря зубов — это основные проблемы, с которыми сталкиваются пожилой человек. Чтобы снизить риск этого, необходимо посещение врача-стоматолога минимум раз в полгода», — сказала Чередниченко.

По ее словам, при потемнении эмали применяют отбеливание. При повышенной стираемости возможно протезирование — восстановление эстетики и функциональности зубочелюстной системы. При потере зубов также применяется имплантация и протезирование. При заболеваниях десен проводятся профилактические чистки (1 раз в полгода) и динамическое наблюдение.

Пожилым пациентам рекомендуется один раз в год проведение «ВЕКТОР»-терапии.

«В домашних условиях следует использовать ирригатор как дополнительную чистку и массаж десен, укрепляющий сосуды пародонта. Также рекомендуется использование специальной пасты для десен, а также пасты для нормализации слюноотделения и восстановления баланса. Однако назначать такие средства должен только врач-стоматолог, так как они являются лечебными», — добавила специалист.

Говоря о том, как поддержать здоровье зубов в пожилом возрасте, врач посоветовала придерживаться более щадящей диеты. В частности, исключить сухари и орехи, так как это может привести к сколу зубов.

«В пожилом возрасте нередко начинают питаться только мягкой пищей, но это тоже неправильно. В рационе обязательно должна быть и жесткая пища, такая как яблоко, морковь. При этом желательно не использовать откусывающие движения. Твердую пищу в пожилом возрасте следует есть кусочками, разрезая ножом. Это все опять же связано с хрупкостью зубов в возрасте», — добавила стоматолог.

В обиходе всегда должно присутствовать несколько зубных паст: одна должна быть направлена именно на пародонт, другая на очищающие свойства. Сейчас очень много паст, которые нормализуют слюноотделение. Пасты для чувствительных зубов. То есть, приблизительно около трех паст у вас должно содержаться в вашей коробочке, которые следует чередовать, отметила врач.

Также она обратила внимание, что многие начинают пользоваться более жесткими зубными щетками и зубными порошками, так как зубы становятся более желтыми. Прибегают к различным народным средствам. Однако, по словам врача, делать этого нельзя. Необходимо использовать щетку средней жесткости, в некоторых случаях даже мягкую.

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