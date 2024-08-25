В Германии захотели пересмотреть выплату пособий украинским беженцам

Премьер-министры некоторых федеральных земель в Германии решили пересмотреть выплату пособий украинским беженцам. Об этом сообщает газета Bild.

Премьер Бранденбурга Дитмар Войдке сомневается, «соответствует ли эта форма поддержки духу времени». Премьер земли Саар Анке Релингер раньше думала, что украинских беженцев стоит включить в Bürgergeld, но сейчас все изменилось.

Глава Саксонии Михаэль Кречмер призвал подумать, должны ли украинцы впредь получать гражданское пособие. Он подчеркнул, что в Германии работают менее 30 процентов беженцев с Украины, меньше, чем в других европейских странах. По его словам, это говорит об ошибочности установленных в ФРГ правил.

С начала июля на Украине начал действовать новый порядок выдачи документов за границей. Теперь украинские мужчины призывного возраста смогут получить или обновить внутренний или заграничный паспорт только при наличии военно-учетных документов. Большинству для этого потребуется возвращение на родину для постановки на воинский учет. Ждать ли возвращения беженцев домой и что их ждет на Украине, в материале «Газеты.Ru».

Ранее Венгрия сократила выдачу льготного жилья беженцам с Украины.