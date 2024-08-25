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Омбудсмен займется правами осужденных ИК-19, где захватили заложников

Омбудсмен Ростовщиков сообщил, что займется правами осужденных ИК-19

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Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области Валерий Ростовщиков планирует в ходе рабочей поездки в ИК-19, расположенной в городе Суровикино в Волгоградской области, заняться вопросами соблюдения прав осужденных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на омбудсмена.

«Выводы будут после того, как мы поработаем там», — рассказал Ростовщиков.

23 августа в ИК-19 четверо заключенных захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Спецназ провел операцию, в ходе которой все преступники были ликвидированы. Среди спецназовцев пострадавших нет.

ФСИН планировал провести проверку сотрудников ИК-19, которые, предварительно, за взятку доставили заключенным ножи и символику запрещенного ИГ (организация запрещена в России).

Последние новости о произошедшем собрала «Газета.Ru».

Ранее следователи начали поиск возможных сообщников захвата заложников в ИК-19.

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Захват колонии в Суровикино
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