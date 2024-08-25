Газманов назвал истинную причину задержания Дурова

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан во Франции из-за русского происхождения. Такое мнение в беседе с mk.ru высказал народный артист России Олег Газманов.

Певец добавил, что задержание Дурова может привести к потере мессенджера. Это связано с тем, что предпринимателя «дожмут» в тюрьме, из-за чего он выдаст всю интересующую Запад информацию, уверен артист.

«Трагично, что такой хороший проект, как Telegram, по которому наши чиновники разговаривают, потому что там их невозможно прослушать, теперь для нас будет потерян», — сказал Газманов.

Также артист отметил, что после задержания Дурова поездки в западные страны для россиян стали опасны.

24 августа во Франции задержали Павла Дурова, который прилетел на частном самолете в Париж из Баку. Бизнесмена могут обвинить в мошенничестве, отмывании денег и терроризме из-за шифрования сообщений в принадлежащем ему мессенджере Telegram. Если Дурова признают виновным, ему будет грозить до 20 лет лишения свободы.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, комментируя судьбу мессенджера после задержания Дурова, предположила, что Telegram продолжит свою работу.

Ранее в США рассказали о последствиях ареста Дурова для Франции.