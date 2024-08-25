Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Газманов назвал истинную причину задержания Дурова

Газманов связал задержание Дурова во Франции с русским происхождением

close
100%
Владимир Трефилов/РИА Новости

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан во Франции из-за русского происхождения. Такое мнение в беседе с mk.ru высказал народный артист России Олег Газманов.

Певец добавил, что задержание Дурова может привести к потере мессенджера. Это связано с тем, что предпринимателя «дожмут» в тюрьме, из-за чего он выдаст всю интересующую Запад информацию, уверен артист.

«Трагично, что такой хороший проект, как Telegram, по которому наши чиновники разговаривают, потому что там их невозможно прослушать, теперь для нас будет потерян», — сказал Газманов.

Также артист отметил, что после задержания Дурова поездки в западные страны для россиян стали опасны.

24 августа во Франции задержали Павла Дурова, который прилетел на частном самолете в Париж из Баку. Бизнесмена могут обвинить в мошенничестве, отмывании денег и терроризме из-за шифрования сообщений в принадлежащем ему мессенджере Telegram. Если Дурова признают виновным, ему будет грозить до 20 лет лишения свободы.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, комментируя судьбу мессенджера после задержания Дурова, предположила, что Telegram продолжит свою работу.

Ранее в США рассказали о последствиях ареста Дурова для Франции.

Все новости на тему:
Арест Павла Дурова во Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами