Жители воронежского Острогожского района возвращаются домой

Жители Острогожского района Воронежской области начали возвращаться домой после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава администрации района Сергей Хорошилов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Всего по рекомендации спецслужб вчера было эвакуировано порядка 600 человек. Уже начинаем возвращать людей, но не всех сразу, а поэтапно, по мере подтверждения безопасности конкретного населенного пункта или его части», — написал глава района.

Хорошилов добавил, что при первой возможности правительство района организует работу комиссии по оценке нанесенного ущерба. Однако, по предварительным данным, гражданские объекты в результате произошедшего не пострадали, отметил глава администрации.

В ночь на 24 августа в небе над Воронежской областью сбили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам губернатора региона Александра Гусева, из-за удара со стороны украинских войск пострадали два мирных жителя. Речь идет о женщинах, состояние одной из которых врачи оценили как тяжелое.

Ранее в Воронежской области рассказали о ликвидации последствий атаки дронов.