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Жители воронежского Острогожского района возвращаются домой

Жители Острогожского района начали возвращаться домой после атаки БПЛА

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Inna Varenytsia/REUTERS

Жители Острогожского района Воронежской области начали возвращаться домой после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава администрации района Сергей Хорошилов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Всего по рекомендации спецслужб вчера было эвакуировано порядка 600 человек. Уже начинаем возвращать людей, но не всех сразу, а поэтапно, по мере подтверждения безопасности конкретного населенного пункта или его части», — написал глава района.

Хорошилов добавил, что при первой возможности правительство района организует работу комиссии по оценке нанесенного ущерба. Однако, по предварительным данным, гражданские объекты в результате произошедшего не пострадали, отметил глава администрации.

В ночь на 24 августа в небе над Воронежской областью сбили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам губернатора региона Александра Гусева, из-за удара со стороны украинских войск пострадали два мирных жителя. Речь идет о женщинах, состояние одной из которых врачи оценили как тяжелое.

Ранее в Воронежской области рассказали о ликвидации последствий атаки дронов.

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