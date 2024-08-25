В Амстердаме прошел марш против поставок оружия Украине

Десятки человек приняли участие в очередном марше в Амстердаме за мир и против поставок оружия Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Акция началась днем 25 августа на центральной площади Дам в Амстердаме. Протестующие пришли с плакатами с надписями «Нет оружию ради мира!» и «За мир с Россией!», а также российскими флагами и голубыми флагами с голубем, символизирующими мир. За порядком и безопасностью на демонстрации следила полиция Нидерландов. Акция прошла мирно.

Голландский журналист Аб Гителинк, который также принял участие в демонстрации, отметил, что нынешнее правительство Нидерландов спорит по вопросу помощи Украине.

В июле Нидерланды выдали разрешение на передачу Украине 24 истребителей F-16. Тогда же стало известно, что Нидерланды передадут Киеву мобильную криминалистическую лабораторию за €6 млн.

Ранее на Украине пожаловались на нехватку систем ПВО для защиты объектов.