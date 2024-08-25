Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ФРГ назвали задержание Дурова глобальным ударом по свободе слова

Политолог Херстль: задержание Дурова стало глобальным ударом по свободе слова

close
100%
Global Look Press

Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, произошедшее накануне во Франции, стало глобальным ударом по свободе слова. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил немецкий политолог Кристоф Херстль.

«Очевидно, что Telegram находится под огромным давлением США, для того чтобы позволить ФБР, другим секретным службам и западным силовым структурам нарушать свободу мнения пользователей. Правительства говорят, что Дуров не обезопасил Telegram от террористической и незаконной деятельности, что является наглой ложью», — сказал политолог.

Херстль предположил, что Дуров мог бы сотрудничать с властями, если работу направили на пресечение незаконной деятельности. Однако, по словам политолога, страны Запада намерены ограничить свободу самовыражения.

До этого французские СМИ сообщили, что основная претензия властей к Telegram и предпринимателю — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

25 августа политолог Юрий Светов заявил, что у основателя Telegram есть большое влияние, что очень беспокоит Запад. Он также сказал, что главная проблема этого предпринимателя состоит в том, что им завладело ощущение «супермена».

Ранее юрист заявила, что Дурова задержали по инициативе США.

Все новости на тему:
Арест Павла Дурова во Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами