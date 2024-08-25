В ФРГ назвали задержание Дурова глобальным ударом по свободе слова

Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, произошедшее накануне во Франции, стало глобальным ударом по свободе слова. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил немецкий политолог Кристоф Херстль.

«Очевидно, что Telegram находится под огромным давлением США, для того чтобы позволить ФБР, другим секретным службам и западным силовым структурам нарушать свободу мнения пользователей. Правительства говорят, что Дуров не обезопасил Telegram от террористической и незаконной деятельности, что является наглой ложью», — сказал политолог.

Херстль предположил, что Дуров мог бы сотрудничать с властями, если работу направили на пресечение незаконной деятельности. Однако, по словам политолога, страны Запада намерены ограничить свободу самовыражения.

До этого французские СМИ сообщили, что основная претензия властей к Telegram и предпринимателю — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

25 августа политолог Юрий Светов заявил, что у основателя Telegram есть большое влияние, что очень беспокоит Запад. Он также сказал, что главная проблема этого предпринимателя состоит в том, что им завладело ощущение «супермена».

Ранее юрист заявила, что Дурова задержали по инициативе США.