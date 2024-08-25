Украинская чиновница отказалась вставать во время гимна и показала неприличный жест

Областная военная администрация (ОВА) Львова уволила чиновницу, которая отказалась встать во время исполнения гимна Украины. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

В социальных сетях распространилось видео, на котором показано, что чиновница сидит на лавке на улице и смотрит на смартфон. Вокруг нее стоят другие женщины, которые исполняют украинский гимн.

Когда девушке сделали замечание, она показала неприличный жест. После этого чиновница продолжила игнорировать окружающую обстановку.

До этого на Украине в ходе рейдов задержали 30 чиновников по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на нужды армии. В операции участвовали сотрудники офиса генерального прокурора, Государственного бюро расследований, службы безопасности Украины, национальной полиции и других силовых ведомств.

19 августа Главное бюро расследований Украины сообщило о растрате неназванным чиновником $511 тыс. при покупке формы для ВСУ.

Ранее чиновники на Украине повздорили из-за переименования одесских улиц.