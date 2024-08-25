На пляже в Приморье обнаружили ядовитую рыбу

В Партизанском районе Приморья местные жители нашли на пляже ядовитую рыбу фугу, которую выбросило на берег. Об этом сообщает портал «Восток Медиа».

Ядовитого обитателя морей обнаружили на пляже местные жители, находку приморцы сняли на видео. Местные выражают опасения, что животные, бродящие по пляжу, могут попытаться съесть рыбу.

Фугу, несмотря на свою привлекательность, представляет серьезную угрозу из-за содержащихся в ней ядовитых веществ, которые могут вызвать отравление даже при небольшом количестве. Власти рекомендуют не приближаться к морским обитателям, выброшенным на берег прибоем.

Рыба фугу — небольшая, но очень ядовитая. Ее яд — тетродотоксин, который обладает нервно-паралитическим действием, чтобы погубить человека, достаточно 1 миллиграмма яда.

До этого сообщалось, что в Приморском крае мужчина обнаружил на пляже акулу длиной около полутора метров, которую выбросило на берег. Россиянин пришел поплавать в море и обнаружил на песке акулу, зубастого хищника выбросило на берег, мужчина спас акулу и оттащил в воду, после чего искупался с ней. По словам мужчины, полутораметровый хищник по виду напоминал белую акулу или тунца.

Ранее на пляже в Южной Америке нашли «предвещающего бедствия» сельдевого короля.