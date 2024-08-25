В Москве мужчина, выбросивший супругу и ребенка из окна 16-го этажа, попал в токсикологию

Жителя Москвы, чьих супругу и ребенка нашли под окнами дома, направили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

На данный момент мужчина находится в токсикологическом отделении. Состояние пациента оценивают как тяжелое. О том, по какой причине его госпитализировали в таком состоянии, не сообщается.

Пациент попал в больницу после того, как, по данным источников, он выбросил из окна супругу, с которой прожил в браке три года, и младенца. После этого россиянин стал выбрасывать вещи.

При этом подозреваемый закрылся в квартире и какое-то время не впускал силовиков. Почему мужчина поступил так, неизвестно. В момент инцидента двор ЖК оцепили.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ситуацию контролируют сотрудники прокуратуры.

Ранее в Петербурге пьяный бразилец спикировал в воду во время драки с россиянином из-за ревности.