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Лидер «Коррозии металла» подал кандидатуру на пост мэра

РИА: лидер «Коррозии металла» подал документы на выдвижение в мэры Химок

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Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

Лидер российской метал-группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий подал документы на выдвижение кандидатом на пост мэра Химок. Об этом он рассказал РИА Новости.

Это уже вторая попытка музыканта занять этот пост — перед этим он выдвигался в мэры Химок в 2012 году. Мужчина подал заявку как самовыдвиженец. Выборы в органы местного самоуправления Московской области будут проходить с 6 по 8 сентября 2024 года.

До этого «Коррозия металла» возобновила концерты после облавы силовиков. В ночь на 28 апреля на концерте группы «Коррозия металла» в Нижнем Новгороде был задержан лидер коллектива Сергей «Паук» Троицкий, два гитариста и около 40 зрителей. Силовики ворвались в клуб, раздевали посетителей и искали у них татуировки.

16 августа Сергея «Паука» Троицкого задержали в Тамбовской области из-за «мифического распития пива» после того, как музыканта отпустили из полиции в Новороссийске. В портовом городе музыканта подозревали в использовании фальшивых денег.

Ранее Троицкий заявил, что силовики похитили у него шесть бутылок элитной водки.

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