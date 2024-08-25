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В Амурской области забайкалец напал на спящих собутыльников с ножом

В Амурской области мужчину будут судить за нападение на приятелей

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Житель Забайкальского края предстанет перед судом за нанесение ножевых ранений двум спящим приятелям. Об этом сообщает СУ СК РФ по Амурской области.

По данным следствия, в июне 2024 года компания распивала спиртные напитки в квартире дома по улице Партизанская. Двое приятелей поссорились с третьим и подрались, когда собутыльники заснули, избитый ими мужчина взял на кухне нож и несколько раз ударил своих спящих обидчиков.

Потерпевшим была своевременно оказана необходимая медицинская помощь. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело, известно, что он уже имел проблемы с законом и был судим за причинение вреда здоровью.

Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что житель Бурятии получил 13 лет колонии за избиение друга металлическим прутом. Обвиняемый поссорился со своим приятелем, схватил кусок металлической арматуры и нанес ему несколько ударов по голове. Пострадавший потерял сознание, злоумышленник вместе со знакомым, страдающим психическим заболеванием, погрузил избитого в багажник автомобиля, отвез в безлюдное место, где закопал. Почти месяц мужчина числился пропавшим без вести.

Ранее судимые отец и дочь избили собутыльника тростью и забрали у него два телефона.

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