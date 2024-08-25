«Его разденут и ограбят»: в Госдуме сомневаются, что Павла Дурова экстрадируют в Россию или ОАЭ

Задержанный во Франции основатель Telegram Павел Дуров заслужил свой арест и вряд ли будет выдан другим государствам. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Дуров должен стать примером всем нашим олигархам, что никто из них не может чувствовать себя в безопасности. Вот человек родился и жил в красивейшем городе планеты — Питере. Чего тебе еще надо? Зачем тебе французское гражданство — гражданство страны-помойки, захваченной арабами, которая скоро вообще перестанет существовать? Ведь уже в Америке несколько лет назад показали, что никаких свобод на Западе нет, он не понял — ну, вот теперь получил, что заслужил. Он гражданин Франции, поэтому некая выдача другому государству под большим вопросом. Сейчас его разденут и ограбят», — сказал он.

Первый зампред комитета Антон Ткачев в беседе с «Газетой.Ru» добавил, что Дурова могли арестовать по политическим мотивам.

«Задержание Павла Дурова может нести под собой политические основания. Сеть Telegram, которая с каждым днем наращивает популярность, лакомый кусок для наших врагов. В их руках это инструмент доступа к личной информации пользователей. Замруководителя фракции «Новые Люди» уже отправил запрос на имя Сергея Лаврова с просьбой вмешаться в ситуацию и постараться дипломатическими методами призвать к освобождению и перемещению в РФ или ОАЭ», — подчеркнул он.

24 августа основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был арестован в Париже, когда выходил из своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу аэропорта Ле Бурже. Известно, что бизнесмен прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия французских властей к Дурову заключается в шифровке сообщений в Telegram. На этом фоне бизнесмену могут предъявить обвинения в терроризме, мошенничестве, отмывании денег и торговле запрещенными веществами. Если его признают виновным, основателю мессенджера будет грозить до 20 лет лишения свободы.

В МИД России заявили, что в связи с информацией о задержании бизнесмена посольство РФ предприняло все необходимые шаги для прояснения ситуации.

Ранее депутат Свинцов предположил, что Павел Дуров проведет под стражей несколько лет.