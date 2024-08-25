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В Чебоксарах поезд сбил машину, выехавшую на переезд

В Чебоксарах мужчина пострадал в столкновении машины с поездом

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«МВД по Чувашской Республике»' class="item-image" >
Телеграм-канал «МВД по Чувашской Республике»

В Чебоксарах произошло ДТП с участием поезда. Об этом сообщает управление МВД по Чувашской Республике.

Инцидент произошел утром на переезде по Ишлейскому шоссе. По предварительной версии, пожилой мужчина за рулем легкового автомобиля выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора.

На кадрах с места инцидента заметно, что легковая машина серьезно пострадала, часть смяло, некоторые элементы во время аварии отлетели и лежат на дороге. В результате 69-летний водитель попал в больницу. Предположительно, у него перелом ребер.

Известно, что в момент аварии он не был пьян. В салоне он был один.

До этого в Саратовской области также произошло ДТП с участием поезда. Автомобиль выехал на переезд в момент, когда рядом находился поезд. Машинист обратил внимание на водителя и попытался затормозить, но не успел.

В результате пострадали два человека, в том числе и пассажир машины. Водителя направили в больницу.

Ранее торопившийся на поезд россиянин остался без ноги.

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