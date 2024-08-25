«Ситуация для него плачевная»: в Госдуме не верят в скорое освобождение Павла Дурова во Франции

Telegram несет большую угрозу для «глобалистского правительства», поэтому было принято решение о задержании основателя мессенджера Павла Дурова. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Задержание Павла Дурова во Франции — это решение глобалистского правительства, которое сегодня держит под контролем практически все информационные ресурсы на планете. Им принадлежат крупнейшие банки, крупнейшие СМИ, крупнейшие социальные сети, кроме сети X, которую выкупил Илон Маск за колоссальные деньги — 44 миллиарда долларов было заплачено за возможность говорить правду. То же самое и Telegram — это социальная сеть, мессенджер, огромная IT инфраструктура, которая имеет уже один миллиард пользователей. Это колоссальная угроза для глобалистского правительства. Арест его — это решение глобалистов заткнуть рот всем, до кого они могут дотянуться», — сказал он.

Свинцов отметил, что на повестке дня стоит не только судьба Дурова, но и демократическое будущее десятков стран.

«Это очень серьезный сигнал для огромного числа стран, правительств этих стран по всему миру, что необходимо консолидироваться и очень жестко ставить вопрос перед западным обществом, перед западными властями, американскими в первую очередь, но и европейскими, о том, что необходимо защищать своих граждан. У Павла Дурова несколько гражданств: России, Объединенных Арабских Эмиратов, еще несколько паспортов других стран. И сейчас на повестке дня не просто судьба одного предпринимателя, а судьба независимости и демократического будущего десятков стран. Я думаю, что многие государства выскажут поддержку Павлу Дурову и совместными усилиями будут пытаться его освободить», — добавил он.

По словам депутата, Дуров может провести под стражей несколько лет, потому что власти будут требовать от него продажи бизнеса или допуска ко всей информации Telegram.

«Я не верю в то, что его возможно освободить быстро. Я думаю, что несколько лет он проведет под стражей. Да, ему создадут комфортные условия, но быстро его не отпустят и будут требовать от него либо продать его бизнес, либо как минимум пустить внутрь спецслужбы Соединенных Штатов, которые будут иметь доступ ко всей информации, которая проходит через Telegram. Задача здесь именно в этом — получить доступ к всей информации Telegram, то есть разместить сервера в подконтрольных юрисдикциях, дать доступы и дать возможность расшифровывать и следить за любыми людьми, которые используют этот мессенджер и вообще всю инфраструктуру Telegram: там уже есть и криптовалюта, и рекламные возможности, там только нарастают, безусловно, Telegram-каналы, которые стали очень влиятельными во многих странах мира. Это, конечно, огромный успех для глобалистского правительства, что им удалось под каким-то предлогом заманить и арестовать Павла Дурова», — подчеркнул он.

Свинцов считает, что сам мессенджер во время следственных мероприятий с Дуровым продолжит работу, поскольку команда Telegram работает в разных странах мира.

«Что касается блокировки Telegram, я думаю, что в ближайшее время это не произойдет. Павел регулярно делал заявления о том, что команда Telegram так же, как и сам Telegram, находится в распределенном реестре, то есть это много специалистов, находящихся в разных странах мира. Технология, наверное, позволяет сохранить этот бизнес, по крайней мере какое-то длительное время, пока с Павлом будут вестись следственные действия и будут требовать от него передать контроль Telegram глобалистскому правительству или спецслужбам — в зависимости от того, кто сейчас первым найдет ключ непосредственно к самому Павлу и как быстро он сможет сломаться в тюрьмах Франции. Возможно, он будет экстрадирован в Соединенные Штаты, поэтому здесь ситуация для него очень плачевная», — заключил он.

24 августа основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был арестован в Париже, когда выходил из своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу аэропорта Ле Бурже. Известно, что бизнесмен прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия французских властей к Дурову заключается в шифровке сообщений в Telegram. На этом фоне бизнесмену могут предъявить обвинения в терроризме, мошенничестве, отмывании денег и торговле запрещенными веществами. Если его признают виновным, основателю мессенджера будет грозить до 20 лет лишения свободы.

В МИД России заявили, что в связи с информацией о задержании бизнесмена посольство РФ предприняло все необходимые шаги для прояснения ситуации.

Ранее Илон Маск призвал освободить Павла Дурова, арестованного во Франции.