Гиена набросилась на школьника в зоопарке и откусила ему руку

В зоопарке города Яунде в Камеруне гиена выбралась из вольера и набросилась на семилетнего мальчика, хищник откусил ребенку руку. Об этом сообщает Cameroon News Agency.

Инцидент произошел, когда семилетний Карлсон Бэйлон посещал зоопарк вместе с друзьями. Гиена сумела вырваться из огражденного вольера, подкралась к мальчику и набросилась на него. Хищник откусил школьнику руку.

С тяжелой травмой пострадавший сумел добежать до дома, мальчика госпитализировали и экстренно прооперировали. Как установили местные власти, занимавшиеся расследованием произошедшего, вольер с гиенами был оснащен оградой, которая не отвечала требованиям безопасности. Сотрудники зоопарка не находились рядом с вольером и не следили за хищниками.

В конце августа благотворительный фонд Avi Sivan Abraham Foundation (ASAF) собрал около 50 тысяч долларов, чтобы установить школьнику протез утраченной конечности, ребенок и его семья также получают необходимую психологическую помощь.

Ранее посетительница зоопарка пробралась в вольер с тиграми и пыталась их погладить.