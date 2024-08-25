Пьяный россиянин забрался в дом к пенсионерке и напал на нее

В Астраханской области устанавливаются обстоятельства нападения на местную жительницу, мужчина проник в дом к женщине с целью ограбления и избил ее. Об этом сообщает областное управление СУ СК РФ.

По данным следствия, в июне 2024 года, пьяный 18-летний житель Ахтубинска ночью проник в дом 58-летней женщины. Россиянка проснулась от шума и обнаружила вора на кухне. Молодой человек, застигнутый врасплох, напал на женщину и избил ее, после чего скрылся.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму. Грабителя удалось задержать, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что во Владивостоке мужчина проник в чужую квартиру, чтобы украсть телевизор. Соседи заметили, что неизвестный разбил окно в одной из квартир на первом этаже и проник внутрь. Очевидцы вызвали на место сотрудников правоохранительных органов и окружили злоумышленника с улицы. Сообщается, что вор намеревался украсть из жилища плазменный телевизор. Когда мужчина понял, что скрыться не получится, он уснул на месте преступления.

Ранее в России мужчина вскрыл магазин, чтобы в нем поспать.