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В Telegram заранее разработали план действий на случай ареста Дурова

План действий для Telegram на случай ареста Дурова был разработан заранее

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Pavel Durov/Global Look Press

Компания Telegram заранее разработала план действий на случай, если ее основатель Павел Дуров будет задержан. Об этом Дуров рассказал в апрельском интервью журналисту Такеру Карлсону.

План включает ряд шагов, направленных на поддержание работы мессенджера в случае непредвиденных обстоятельств. Сам Дуров рассказал, что осознает риск того, что его могут задержать, так как ощущает давление со стороны спецслужб различных государств.

До этого Такер Карлсон заявил, что Павла Дурова задержали во Франции за отказ цензурировать правду.

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

В МИД России заявили, что в связи с информацией о задержании Дурова посольство РФ предприняло все необходимые шаги для прояснения ситуации.

Ранее сообщалось, что Дуров мог знать, что его разыскивают во Франции.

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Арест Павла Дурова во Франции
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