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В ЕГЭ по русскому планируют снимать баллы за экстремистские высказывания

В ЕГЭ по русскому хотят снимать баллы за экстремистские высказывания в сочинении

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Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»

В будущем году на ЕГЭ по русскому языку в части сочинения планируют расширить критерий оценки «соблюдение этических норм», который запретит учащимся использовать при написании работы экстремистские высказывания, нарушающие российский закон. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, в блоке «речевое оформление сочинения» будут прописаны нарушения, из-за которых оценка ученика может быть снижена.

«В работе приводятся примеры экстремистских или иных запрещенных к производству и распространению среди несовершеннолетних материалов <...>(пропаганда фашизма, антигосударственных идей, нетрадиционных ценностей)», – говорится в сообщении.

Заместитель директора Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Ольга Котова отметила, что в последние годы у участников ЕГЭ, учителей и экспертов комиссий часто возникали вопросы, связанные с этическими аспектами выполнения экзаменационных сочинений. В связи с этим формулировка соответствующего критерия оценивания была детализирована и уточнена, чтобы обеспечить более четкие и объективные подходы к проверке данного элемента работ выпускников.

До этого сообщалось, что в Забайкалье школьные педагоги, чьи ученики получили на ЕГЭ-2024 по сто баллов, получат выплату в размере 1 млн рублей.

Ранее стало известно, куда поступила выпускница, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов.

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