Ивлеева поддержала задержанного во Франции Дурова

Блогер Анастасия Ивлеева поддержала основателя Telegram Павла Дурова, которого задержали во Франции. В своем Telegram-канале Ивлеева опубликовала хештэг #FREEDUROV.

»#FREEDUROV», — написала она.

До этого бывший участник предвыборной гонки в США республиканец Вивек Рамасвами заявил, что социальная сеть X может столкнуться с такими же проблемами, как Telegram и его основатель Павел Дуров.

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

В МИД России заявили, что в связи с информацией о задержании Дурова посольство РФ предприняло все необходимые шаги для прояснения ситуации.

Ранее Shaman обратился к Павлу Дурову после его задержания во Франции.