В Госдуме призвали заблокировать сайты французских компаний после задержания Дурова

Вице-спикер Госдумы Даванков призвал Роскомнадзор временно заблокировать сайты французских компаний, которые зарабатывают в России. Так он в интервью «Осторожно Media» прокомментировал арест основателя Telegram во Франции.

«Предлагаю Роскомнадзору временно ограничить доступ к сайтам французских компаний и организаций, которые зарабатывают на территории РФ. И пока Дурова не отпустят, так следует сделать всем странам мира, которые уважают свободу и тайну переписки своих граждан. Язык денег французы понимают быстрее любой дипломатии», — сказал он.

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

В МИД России заявили, что в связи с информацией о задержании Дурова посольство РФ предприняло все необходимые шаги для прояснения ситуации.

Ранее в США предупредили Маска после ареста Дурова во Франции.